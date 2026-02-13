Haberler

Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Talha Turan oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekimlik görevine Diş Hekimi Talha Turan atandı. Önceki başhekim Fuat Kaplan'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından yapılan atama ile Turan, sağlık hizmetlerinin etkinliği için yeni çalışmalar yürütecek.

Merkezde bir süredir başhekimlik görevini sürdüren Fuat Kaplan'ın sözleşmesinin sona ermesiyle yapılan atama sonucunda görevi devralan Talha Turan'ın, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi adına çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunu olan Talha Turan'ın, yaklaşık 3 yıldır aynı merkezde diş hekimi olarak görev yaptığı ve aslen Vezirköprülü olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
