Haberler

Diş hekimi cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet

Diş hekimi cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazipaşa'da 2024'te evinde öldürülen Diş Hekimi Mustafa Kalaycı cinayetinde mahkeme, iki sanığı indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Deliller doğrultusunda cinayetin tasarlanarak işlendiğine hükmedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2024'te evinde öldürülen Diş Hekimi Mustafa Kalaycı cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Kamuoyunda yakından takip edilen dosyada mahkeme, iki sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

7 Ocak 2024'te İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın son katında başından silahla vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu maktulün eşi Ayşegül K., Mehmet K. ve F.U. gözaltına alınmıştı. F.U. isimli kadın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ve Mehmet K. mahkemeye sevk edilmiş., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki deliller doğrultusunda Ayşegül K. ile Mehmet K.'nin cinayeti tasarlayarak işlediklerine hükmetti. Sanıkların savunmaları yeterli bulunmazken, her iki sanık da indirimsiz "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret