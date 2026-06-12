Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

Japon bilim insanlarının geliştirdiği ve kaybedilen dişlerin yeniden çıkmasını hedefleyen ilaç, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Fare deneylerinde başarılı sonuçlar veren tedavinin etkili olması halinde, protez ve implantlara alternatif bir dönem başlayabilir.

Diş hekimliği alanında çığır açabilecek bir gelişme Japonya'dan geldi. The Sun'ın haberine göre kaybedilen dişlerin yeniden çıkmasını sağlamayı amaçlayan deneysel bir ilaç, klinik denemeler kapsamında insanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Araştırmacılar, tedavinin başarılı olması halinde milyonlarca insan için protez ve implantlara ihtiyaç duyulmayan yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor.

Japon biyoteknoloji şirketi Toregem Biopharma tarafından geliştirilen ve şu anda TRG035 adıyla bilinen ilaç, diş gelişimini baskılayan USAG-1 adlı proteini hedef alıyor. Antikor temelli tedavi, bu proteinin etkisini azaltarak vücudun yeni diş oluşturma mekanizmasını harekete geçirmeyi amaçlıyor.

FARELERDE BAŞARILI SONUÇLAR VERDİ

Araştırmacılar, ilacın dişsiz doğan farelerde yeni diş oluşumunu başarıyla sağladığını açıkladı. Bu sonuçların ardından klinik çalışmaların insanlara taşındığı belirtildi. Projenin geliştirilmesi için şimdiye kadar yaklaşık 5,3 milyon dolar yatırım toplandı.

Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde Ekim 2024'te başlatılan Faz 1 klinik çalışmada ilaç yetişkin erkek gönüllüler üzerinde test edildi. Denemenin nihai sonuçları henüz açıklanmasa da şirket, daha geniş katılımlı Faz 2 çalışmalarına hazırlanıyor.

2030 HEDEFİ

Bilim insanları, klinik süreçlerin başarılı şekilde tamamlanması halinde tedavinin 2030 yılına kadar kullanım onayı alabileceğini öngörüyor.

Tedavinin öncelikle doğuştan çok sayıda kalıcı dişi eksik olan ve "şiddetli konjenital hipodonti" olarak bilinen rahatsızlığa sahip hastalar için geliştirilmesi planlanıyor. Ancak araştırmacılar, ilerleyen süreçte diş eti hastalığı, travma veya farklı nedenlerle dişlerini kaybeden kişilerde de etkili olabileceğini düşünüyor.

"HER DİŞ HEKİMİNİN HAYALİ"

Projenin baş araştırmacılarından Dr. Katsu Takahashi, yeni diş yetiştirmenin uzun yıllardır diş hekimlerinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Yeni dişler yetiştirme fikri her diş hekiminin hayalidir. Öğrencilik yıllarımdan bu yana bunun üzerinde çalışıyorum ve başarabileceğimize inanıyordum" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Buna karşın bazı uzmanlar, yöntemin insanlarda beklenen başarıyı gösterip göstermeyeceği konusunda temkinli yaklaşıyor. Bazı araştırmacılar tedavinin özellikle gelişim çağındaki bireylerde daha etkili olabileceğini, yetişkinlerde ise aynı sonuçların elde edilmesinin daha zor olabileceğini belirtiyor.

Yine de klinik çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde, diş kaybı tedavisinde protezler ve implantların yanında üçüncü bir seçenek ortaya çıkabilir. Bu da diş hekimliği tarihinde devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor.