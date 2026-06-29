ALKÜ'de diş hekimliği fakültesinde mezuniyet heyecanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesince düzenlenen 2025-2026 Öğretim Yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni'nde 64 diş hekimi yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attılar.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) 2025-2026 Öğretim Yılı sonu itibariyle fakülte ve MYO'larda mezuniyet heyecanı yaşanıyor. Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2025-2026 Öğretim yılı mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi. 64 öğrencinin mezun olduğu tören, Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı. ALKÜ tanıtım videosu ile başlayan tören, ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Natalia Barish tarafından piyano söylemi gerçekleştirildi. Öğrencilerin güzel anlarının yer aldığı video gösterimi ile devam eden tören, fakülte birincisi Şeymanur Gözüküçük'ün konuşmasıyla sürdü. Birinci Şeymanur Gözüküçük, konuşmasında mezun olmalarında emekleri geçen ALKÜ ailesine ve fakülte hocalarına teşekkür etti. Gözüküçük, tüm arkadaşlarına adına yaptığı konuşmada mesleklerini en iyi şekilde yapacaklarını söyledi.

"Sizleri meslektaşlarımız olarak uğurluyoruz"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, konuşmasında öğrencilerinin mezun olmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. Genç diş hekimlerine seslenen Dekan Prof. Dr. Akın, "İyi bir hekim; hastasını dinleyen, anlayan, güven veren ve yaptığı işin insan hayatındaki değerini bilen kişidir. Mesleğiniz boyunca bilginiz değişecek, teknolojiler gelişecek, tedavi yöntemleri yenilenecek. Fakat mesleğin temelindeki dürüstlük, etik değerler, vicdan ve insan sevgisi her zaman yol göstericiniz olmalıdır. Kıymetli aileler, Bugün burada sizlerin de büyük emeği var. Çocuklarınızın eğitim yolculuğunda onların yanında oldunuz; sevinçlerini paylaştınız, zor zamanlarında destek oldunuz. Bugünkü gururda sizlerin sabrı, emeği ve desteği çok büyük bir paya sahiptir. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Değerli akademisyen arkadaşlarım, bir öğrencinin yetişmesinde sadece ders anlatmanın ötesinde bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bizler onlara yalnızca mesleki bilgi kazandırmaya değil; bilimsel düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı ve insan merkezli bir meslek anlayışını da aktarmaya çalıştık. Bu süreçte gösterdiğiniz emek ve özveri için sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili mezunlarımız, meslek hayatınızda başarı kadar zorluklarla da karşılaşacaksınız. Bazen yorulacak, bazen yeni sorularla karşı karşıya kalacaksınız. Ancak unutmayın ki her tedavi ettiğiniz hasta, her kazandırdığınız gülümseme, bu mesleği seçmenizin en güzel karşılığı olacaktır. Sizlerden beklentimiz; yaşam boyu öğrenen, bilimin peşinden giden, mesleğini onurla temsil eden diş hekimleri olmanızdır. Bulunduğunuz her yerde fakültemizin değerlerini, ülkemizin bilimsel geleceğine olan inancı ve insanımıza duyduğunuz saygıyı taşımanızdır. Bugün sizleri öğrenci olarak değil, meslektaşlarımız olarak uğurluyoruz. Yolunuz açık, meslek hayatınız başarılarla dolu olsun. Hepinizi yürekten kutluyor, sizleri yetiştiren ailelerinize ve hocalarınıza teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Mesleklerini ilk adımlarını attılar

Konuşmaların ardından fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne başarı belgeleri ve diplomaları verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Dekan Prof. Dr. Mehmet Akın ve fakülte birincisi Şeymanur Gözüküçük yaş kütüğüne plaket çaktılar. Tören mezun öğrencilerin tek tek sahneye gelerek diplomalarını almalarıyla devam etti. Törende Doç. Dr. Hatice Büyüközer Özkan eşliğinde mezun öğrenciler meslek yemini ederek kep fırlattılar. Tören, öğrencilerin hocaları ve aileleriyle hatıra fotoğrafları çekimiyle son buldu.

Törene ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, Genel Sekreter Hüseyin Er, Diş Hekimliği Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. İhsan Levent Aral, Antalya Diş Hekimleri Odası Temsilcisi Dt. Murat Özçelik, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı