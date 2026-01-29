Diş hekimi cinayetinin sanığı: Ayağına ateş etmek istedim ama başına geldi

İZMİR'in Konak ilçesinde diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) tabancayla başından vurarak öldüren tutuklu sanık Mustafa Ercan (35), duruşmadaki savunmasında öldürme kastının olmadığını belirterek, "Kendimi savunmak için ayağına ateş etmek istedim ama başına geldi" dedi. Düşmez'in annesi Aysel Düşmez ise sanığa, "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Olay, 21 Şubat 2025'te saat 17.00 sıralarında Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetlisi Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Düşmez'i tabancayla başından vuran Ercan, daha sonra yaralının telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderdi. Şüpheli, olayın ardından kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emrah Düşmez, hayatını kaybetti. Düşmez'in cenazesi, Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi ise tutuklandı.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle Mustafa Ercan hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Ercan'ın yargılanmasına bugün İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra aileler ile avukatlar katıldı.

'SAVCIDAN TUTUKLULUK MÜTALAASI'

Duruşmada Düşmez'in kız arkadaşı B.K., tanık olarak dinlendi. B.K., "Olay günü saat 14.00 civarında bana Emrah'ın telefonundan vurulduktan sonraki halinin videosu geldi. Sanığın, ortak oldukları iş yerindeki motorları sattığını Emrah'tan duymuştum" dedi.

Mütalaasını sunan savcı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan tutuklu sanık Mustafa Ercan, "Tanığın yalan söylediği yerler var. Bu olayın en başında iş yeri boşaltma yok. 6 ay gitmediğim mağazayı boşaltamam. 2022 yılında mağaza zincirlerini Emrah'tan para almadan yaptım. Olay günü sadece kendimi savunmak için ayağına ateş etmek istedim ama başına geldi" dedi.

Olay günü sanığın kanlar içindeki oğlunun görüntülerini gönderdiği Aysel Düşmez ise bazı tanıkların yönlendirildiğini iddia ederek, "Bu adam tasarlayarak, bilerek o eve girip cinayeti işledi. Her gece beddua ediyorum ve hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksik belgelerin beklenilmesine hükmedip, duruşmayı 5 Mart'a erteledi.