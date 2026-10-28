Mansur Abbas kimdir? İsrail seçiminde iki bloğun da görüştüğü Raam lideri

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Mansur Abbas, 27 Ekim 2026 gecesini Sahnin'deki parti merkezinde geçirdi. Sandık çıkış anketleri, liderliğini yaptığı Raam'ı (Birleşik Arap Listesi) 7 sandalyeyle gösterince destekçilerine "Bunu hep birlikte başardık" dedi. Partisi 2022 seçiminde 5 sandalye almıştı.

Hesap basit değil. Netanyahu karşıtı Siyonist partiler anketlerde 50 ile 53 arasında sandalyede kalıyor, Netanyahu bloğu 50 civarında. Hükümet kurmak için 120 sandalyelik Knesset'te 61 gerekiyor.

MANSUR ABBAS KİMİ DESTEKLEYECEK?

Mansur Abbas, Gadi Eisenkot'un kuracağı bir hükümete katılmaya hazır olduğunu söyledi; ancak önce böyle bir koalisyonun ayakta kalabileceğinin görülmesi gerektiğini ekledi. Seçim gecesi İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Abbas, "Herkes bizimle konuşuyor" dedi. Bu sözle Netanyahu'yu destekleyen bloktan isimlerin de kendisini aradığını anlattı. Şu an böyle bir hükümet için sayıların yetmediğini de kabul etti.

Aynı gece listesinin ikinci sırasındaki Yahudi aday Yoav Segalovitz'i İbranice tebrik etti.

MANSUR ABBAS'IN PARTİSİ KAÇ SANDALYE ALDI?

Mansur Abbas'ın partisi Raam, çıkış anketlerinde 7 sandalye aldı. Ortak Liste'nin 10 ile 12 arasında gösterilmesiyle Arap partilerinin toplamı 17 ile 19 sandalyeye çıkıyor. Bu, Arap partilerinin bugüne kadarki en yüksek sonucu; önceki rekor 2020'deki 15 sandalyeydi. Seçimde katılım yüzde 74'ü aştı. Kesin sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MANSUR ABBAS KİMDİR?

Mansur Abbas, İsrail'deki Arap siyasetçi ve Raam partisinin genel başkanı. Raam'ın genel sekreterliğine 2007'de getirildi, 2010'da İslami Hareket'in Güney Kolu'nun genel başkan yardımcısı oldu. 2019 seçimleri öncesinde Raam'ın başına geçti ve Nisan 2019'da Knesset'e girdi. Eylül 2019 ve Mart 2020 seçimlerinde Ortak Liste çatısı altında yeniden milletvekili seçildi.

Eğitimini diş hekimliği üzerine aldı. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde diş hekimliği okudu, öğrencilik yıllarında Arap Öğrenciler Komitesi'nin başkanlığını yaptı. Ardından Hayfa Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı.

MANSUR ABBAS HÜKÜMETTE YER ALDI MI?

Mansur Abbas'ın partisi 2021'de hükümete ortak oldu. Raam, Mart 2021 seçimlerinden önce Ortak Liste'den ayrıldı ve tek başına 4 sandalye kazandı. Abbas, 2 Haziran 2021'de Yair Lapid ile koalisyon anlaşması imzaladı. Böylece Raam, Naftali Bennett ve Lapid'in kurduğu hükümete giren ilk bağımsız Arap partisi oldu. Aynı yıl Knesset'in Arap Toplumu İşleri Özel Komisyonu'nun başkanlığına getirildi.

MANSUR ABBAS KAÇ YAŞINDA?

Mansur Abbas 52 yaşında. 22 Nisan 1974'te doğdu.

MANSUR ABBAS NERELİ?

Mansur Abbas, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Mağar kasabasında doğdu. Bugün de Mağar'da yaşıyor.