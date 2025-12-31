Haberler

Sağlıkta katılım paylarına yüzde 30 zam

Sağlıkta katılım paylarına yüzde 30 zam Haber Videosunu İzle
Sağlıkta katılım paylarına yüzde 30 zam
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişikliğe giderek uygulanacak katılım paylarını yüzde 30 artırdı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde hekim ve diş hekimi muayene katılım payı 26 TL, özel sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 60 TL olarak belirlendi. Reçeteler için alınan katılım payları da artırıldı.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu, hekim ve diş hekimi muayenelerinde uygulanacak katılım paylarını yüzde 30 artırdı.
  • Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde hekim ve diş hekimi muayene katılım payı 26 TL olarak belirlendi.
  • İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 60 TL oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle hekim ve diş hekimi muayenelerinde uygulanacak katılım paylarını yüzde 30 artırdı. 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

HASTANELERDE KATILIM PAYLARI ARTTI

Yeni düzenlemeye göre:

  • Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında (aile sağlığı merkezleri) yapılan muayenelerden katılım payı alınmayacak.
  • Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde hekim ve diş hekimi muayene katılım payı 26 TL olarak belirlendi.
  • İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 60 TL oldu.
  • Aile hekimlerinden yapılacak sevklerde muayene katılım paylarının %50 indirimli olması uygulamasına da devam edildi.

REÇETELER İÇİN DE KATILIM PAYI ARTTI

Reçeteler için alınan katılım payları da artırıldı:

  • 3 kutuya kadar (3 kutu dâhil) ilaçlar için 3,76 TL
  • 3 kutuyu aşan her ek kutu için 1,25 TL
  • Enjektabl ilaçlar, serumlar, beslenme ürünleri ve majistraller ise her kalem için 1,25 TL olarak değerlendirilecek.

Sağlıkta katılım paylarına yüzde 30 zam

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 25 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile muayene katılım payları %233,3 ile %542,8 oranlarında artırılmıştı. Tepkilerin ardından 23 Şubat 2025 tarihinde yeni bir tebliğ yayımlanarak muayene katılım payları yeniden düzenlendi ve 45 TL'den 20 TL'ye düşürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre korçekmez:

Bu adamlar yönetemiyorlar ülkeyi.Bunlar mafyavari insanlar ele geçirmişler devleti ve bir türlü yakamızdan düşmüyorlar.Ekonomi bakanı enflasyon düşecek diyor ama bu şekilde asla ve asla düşmez.Tek haneli rakamlar hayal bu ülkede.Nedenide belli ilk önce zam devlet yapmayacak.Alım gücünü arttıracak.Sonra esnaf zam yapmayacak.Şimdi sen oraya buraya zam yaparsan esnafta zam yapmak mecburiyetinde kalır.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

şuan açık ve net anlaşıldı, ülkeyi batıracaklar bunlar. kafaya koymuşlar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi