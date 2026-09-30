Güçlükonak Toplum Sağlığı Merkezi, Ormaniçi'de ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında köylerde yürütülen bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Ormaniçi köyünde vatandaşlarla bir araya gelen sağlık ekipleri, ağız ve diş sağlığının yalnızca ağız sağlığıyla sınırlı olmadığını, genel vücut sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını anlattı.

Güçlükonak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Egemen Erduran'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında sağlık ekipleri, Ormaniçi köyünü ziyaret etti. Köyde düzenlenen eğitim programında görevli diş hekimi tarafından vatandaşlara ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik bilgiler verildi. Etkileşimli gerçekleştirilen eğitimde, düzenli ağız bakımının önemine dikkat çekilirken, yetersiz ağız hijyeninin çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Diş sağlığının genel vücut sağlığının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekilen eğitimde, ağız ve diş bakımının ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Sağlık ekipleri tarafından vatandaşlara günlük bakım konusunda da önemli uyarılar yapıldı. Dişlerin günde en az iki kez fırçalanması, diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerin temizliği için diş ipi veya uygun arayüz temizleme yöntemlerinin kullanılması ve herhangi bir şikayet bulunmasa dahi düzenli diş hekimi kontrolü yapılması gerektiği aktarıldı. Vatandaşların sorularının da yanıtlandığı eğitimde, ağız ve diş sağlığının korunması için erken dönemde önlem alınmasının önemine dikkat çekildi.

Güçlükonak Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan çalışmayla, koruyucu sağlık hizmetlerinin ilçe merkeziyle sınırlı kalmayarak köylerde de vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. Sağlık ekiplerinin ilçe genelindeki bilgilendirme, tarama ve koruyucu sağlık hizmetlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı