YENİ Parti'li Pala, sağlık mesleklerine 15 yıl sonra yeşil pasaport teklifi sundu

YENİ Parti'li Pala, sağlık mesleklerine 15 yıl sonra yeşil pasaport teklifi sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, bu mesleklere 15 yıl meslekte görev yapmaları halinde yeşil pasaport verilmesini öngörüyor.
(ANKARA) - YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Pala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA