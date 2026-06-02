İsrail'in Lübnan'da bir araca düzenlediği İHA saldırısında baba ile 2 çocuğu öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, çocuklarının eğitim işleri için Sayda kentine giden bir diş hekimi ile oğlu ve kızı hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait İHA, Nebatiye-Hardali yolu üzerinde seyreden bir aracı hedef aldı.

Saldırıda, Kalaya beldesinden diş hekimi James Karam ile oğlu ve kızı yaşamını yitirdi.

Aile yakınlarının aktardığına göre Karam ve çocukları, sabah saatlerinde üniversite ve okul işlemleri için gittiği Sayda'dan dönerken saldırıya uğradı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları Sur kentinde bağlı Şahur beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıyla eş zamanlı olarak Sarifa ile Şahur beldeleri arasındaki bölge topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail uçakları ayrıca gece saatlerinde, Sur'a bağlı Huş beldesinde bir evi vurdu. Saldırıda ev tamamen yıkılırken çevredeki çok sayıda ev de hasar gördü.

Enkaz altında kalan 2 yaralı, kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail savaş uçakları sabaha karşı da Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıya topçu atışları da eşlik etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.