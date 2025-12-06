Haberler

Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti
Güncelleme:
Stajyer diş hekimine tedavi olan bir vatandaş yaşadığı sorunları sosyal medyada paylaşarak "Beni bu hale getiren stajyer diş hekimi" dedi. Sağlığının bozulduğunu ve işe bile gidemediğini belirten paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Bir vatandaş, stajyer diş hekimine tedavi olduktan sonra yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

Tedavi sonrası ciddi ağrılar yaşadığını belirten vatandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Beni bu hale getiren stajyer diş hekimi… Sağlığınızın, rutininizin kıymetini bilin. Bundan önceki dertlerim dert değilmiş. İşe gidemiyorum, işe gitmeyi bile özledim" ifadelerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı; kullanıcılar sağlık hizmetlerinde deneyim ve denetim konularını tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErkan bayram:

Sağlık bakanına açık çağrı. En üstten en alt doktora kadar inanılmaz bir başıboşluk var. Kesinlikle sıkı ve hızlı denetim mekanizması kurulmalı.

Haber YorumlarıCin Çıkaran:

Ne bakımı zaten bostan korkuluğu gibisin. Ortadoğu'da güzele denk gelmek mucize akraba evliliği olunca tipler çarşaf gibi

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Ülke dingonun ahırına döndü. sorumsuz sorumlu ata denetleme de de bırak ne hali varsa görsün

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Dava edilebilir belki...

Haber YorumlarıZeki Anti:

Boş beleş..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı

Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

