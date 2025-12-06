Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

Bir vatandaş, stajyer diş hekimine tedavi olduktan sonra yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

Tedavi sonrası ciddi ağrılar yaşadığını belirten vatandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Beni bu hale getiren stajyer diş hekimi… Sağlığınızın, rutininizin kıymetini bilin. Bundan önceki dertlerim dert değilmiş. İşe gidemiyorum, işe gitmeyi bile özledim" ifadelerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı; kullanıcılar sağlık hizmetlerinde deneyim ve denetim konularını tartışmaya açtı.