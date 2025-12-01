Haberler

Gönüllü Diş Hekimlerinden Özel Gereksinimli Öğrencilere Ağız Sağlığı Eğitimi

Güncelleme:
İzmir'den Batman'a gelen Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği üyesi 9 gönüllü diş hekimi, 250 özel gereksinimli öğrenciye diş sağlığı taraması yaparak diş fırçalama eğitimi verdi.

İZMİR'den Batman'a Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın (KAHEV) davetiyle gelen Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği üyesi gönüllü 9 diş hekimi, 250 özel gereksinimli öğrenciyi tedavi ederek, diş fırçalama eğitimi verdi.

KAHEV davetiyle Batman'a gelen Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği üyesi 9 gönüllü diş hekimi, Belde Mahallesi'ndeki Belde Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören 250 özel gereksinimli bireyin ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştirdi. Okulda kurulan çalışma alanında öğrencilerin ağız içi muayeneleri yapıldı, diş fırçalama eğitimi verildi. Hekimler tarafından koruyucu uygulamalar ile dolgu ve çekim gibi acil diş tedavileri gerçekleştirildi. Tedavilerin ardından gönüllü hekimler, okul bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SADECE GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR'

Türkiye'nin farklı illerinde gönüllü hizmet verdiklerini belirten Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği Başkanı emekli diş hekimi Ertuğrul Sabah (74), "Türkiye'nin her yerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı engelli eğitim merkezlerinde, sevgi evlerinde, çocuk cezaevlerinde, yaşlı evlerinde hizmet veriyoruz. Neden onlara gidiyoruz? Tabii, Sağlık Bakanlığı'nın sistemi var bu ülkede, üniversiteler var, yüzlerce hekimimiz var ama bu sisteme ulaşamayan engellilerimiz var, evlerde veya okullarda. Biz bunun için varız. Aslında biz diş hekimleri için kurulmuş bir derneğiz ama lokomotif çalışmalarımız bunlar. Bugün de Batman'dayız. 2 gündür Batman'da çalışıyoruz. Toplam 200-250 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde çalışıyoruz. Biz İzmir merkezli bir derneğiz. İzmir'e en uzak neresidir? Hakkari, Batman, Uludere'dir. Türkiye genelinde bu arkadaşlarımız, gönüllülerimiz 150 bin çocuğumuza bakmıştır. Deprem bölgesi dahil 150 bin kilometre yapmışlardır. Bu ulaşılabilecek kolay bir rakam değildir. Sadece gönüllülük esasına dayanıyor çalışmalarımız. Biz örnek olmak istiyoruz. Bugün de burada 8-9 kişiyiz. Gittiğimiz bölgelerde daha önce bizimle çalışan stajyer diş hekimlerimiz de kahramanca bize destek verirler" dedi.

