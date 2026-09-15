Gazze'deki diş hekimleri İsrail'in kısıtlaması nedeniyle hizmet verememe konusunda uyardı:

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı ve uyguladığı ablukayla da ihtiyaç duyulan malzemelerin girişini engellediği Gazze Şeridi'nde diş hekimleri, İsrail'in ağız ve diş sağlığı için gerekli tıbbi malzemelerin girişini engellemesini protesto etti.

Gazze'deki Diş Hekimleri Topluluğu, Gazze kentinin batısındaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenledi.

Tıbbi malzeme eksikliği ve tedavinin aksamasına dikkat çekmek için doktor önlükleri giyen hekimler, İsrail ordusunun Gazze'ye uyguladığı kısıtlamayı protesto etti.

Doktorlar, tıbbi ihtiyaçların acilen sağlanması ve hastaların temel tedaviye erişim hakkının korunması çağrısı yapan Arapça ve İngilizce pankartlar taşıdı.

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırıları ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle sağlık sisteminin krizde olduğunu vurgulayan Filistinli hekimler, ağız ve diş sağlığı için gerekli tıbbi malzemenin girişine izin verilmesini istedi.

Filistinli diş hekimleri, uluslararası ve insan hakları kuruluşları ile dünyadaki diş hekimi kuruluşlarından sınır kapılarının açılması ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişinin kolaylaşması için baskı yapmalarını istedi.

Diş klinikleri hizmet dışı kalma tehdidi altında

Gazze Şeridi Diş Hekimleri Topluluğu temsilcisi Muhammed Keşku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in aylardır diş tedavisi için gerekli malzemelerin girişini engellemesinin sektörün çalışmasını son derece olumsuz etkilediğini söyledi.

Keşku, lokal anestezi, kanal ve dolgu gibi malzemelerin yanı sıra protez için gerekli malzemelerin bulunmasında ciddi sıkıntı yaşandığını aktardı.

İsrail'in yaklaşık 8 aydır malzeme girişini engellediğine vurgu yapan Keşku, bu sebeple karaborsanın oluştuğunu ve bulunabilen malzemelerin de son derece yüksek fiyatlara çıktığını kaydetti.

Keşku, malzeme eksikliğinin çoğu diş kliniği ve laboratuvarın faaliyetlerini tamamen durmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

En büyük zararı hastaların gördüğünü vurgulayan Keşku, uluslararası kuruluşlara krizin çözümü için acilen müdahale etme çağrısı yaptı.

"Hastalara tedavi sunamaz hale geldik"

Diş Hekimi Süheyr Mahmud da anestezi ilaçlarının ve temel tıbbi malzemelerin bulunmaması nedeniyle Gazze'de diş sağlığı hizmetlerinin durabileceğini söyledi.

Mahmud, AA muhabirine, "Hekimler olarak hastalara tedavi sunamaz hale geldik. Her kliniğin temel ihtiyacı olan anestezi ilaçları yok. Kanal ve dolgu malzemeleri, çocuklar için dolgu malzemeleri, ölçüm aletleri ve protezler de yok." dedi.

"Gerekli malzemelerin hiçbiri bulunmuyor." diyen Filistinli doktor, uluslararası kamuoyuna ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 174 binden fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: AA