Miniklerden Diş Sağlığı Farkındalığı İçin Eğitici Gezi

Bilecik'te Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında minikler diş hastanesinde eğitici geziye katıldı.

Türkoğlu Kreşi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bilecik Diş Hastanesi'ni ziyaret ederek hem eğitici hem de keyifli bir etkinliğe katıldı. Kreş yönetimi tarafından düzenlenen bu gezi, çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazanmaları için önemli bir adım oldu. Hastaneye gelen minik öğrencileri Diş Hekimi Dürdane Gül karşıladı. Doktor, çocuklara dişlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini, doğru fırçalama tekniklerini ve diş sağlığını korumanın yollarını anlattı. Ardından her bir çocuğu tek tek muayene ederek merak ettikleri soruları yanıtladı. Çocuklar hem öğrenmenin hem de gerçek bir diş kontrolünden geçmenin sevincini yaşadı.

Etkinlik boyunca miniklerin heyecanı ve merakı görülmeye değerdi. Hem bilgi dolu hem de eğlenceli geçen bu ziyaret, çocukların diş sağlığı konusundaki farkındalığını artırdı. - BİLECİK