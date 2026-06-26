Akdeniz Üniversitesi'nde diş hekimleri mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve 10. Dönem Yemin Töreni, büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, konuşmasında diş hekimliğinin köklü tarihine vurgu yaptı. Medeniyetlerin sadece savaşlar ve fetihlerle anlatılamayacağını ifade eden Rektör Özkan, gerçek uygarlığın insan acısını dindirebilme yeteneğiyle ölçüldüğünü belirtti. Rektör Özkan, 9 bin yıl öncesinden Antik Mısır'a, Hipokrat'tan İbn Sina ve Sabuncuoğlu Şerafeddin'e uzanan bilim mirasının yeni temsilcilerinin Akdeniz Üniversitesi mezunları olduğunu söyledi.

Yapa zeka çağında "insan" faktörü

Sağlık sektöründe yaşanan dijital dönüşüme, yapay zekaya, 3D üretim teknolojilerine ve biyomühendisliğe dikkat çeken Rektör Özkan, teknolojinin sınırları ne kadar zorlarsa zorlasın hekimlikteki insani dokunuşun yerini hiçbir makinenin alamayacağını ifade ederek "Bir hastanın gözlerinin içine bakarak güven verebilen, bir çocuğun korkusunu anlayabilen ve bilgisini vicdanıyla birleştirebilen bir hekim. Hiçbir makine bunu yapamayacaktır. Görev yaptığınız yerde unvanlarınızdan önce 'İşini özenle yapan, güven veren hekim' olarak anılmanız en büyük referansınızdır" dedi.

Atatürk'ün diş hekimiyle olan anısını paylaştı

Mezunlara sadece mesleki bilgiyle sınırlı kalmamalarını, entelektüel yönlerini de geliştirmelerini tavsiye eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile uzun yıllar diş hekimliğini yapan Dr. Sami Bey arasında geçen tarihi bir anıyı paylaştı. Atatürk'ün, hekimine mesleğinin yanı sıra başka alanlarla da ilgilenmesini ve okumaya devam etmesini tavsiye ettiğini hatırlatan Rektör Özkan, "İyi bir diş hekimi sadece ağız sağlığını bilen değil; insanı tanıyan, sanatla, tarihle, edebiyatla ilgilenen ve merak etmeyi hiç bırakmayan kişidir" şeklinde konuştu.

Büyük fedakarlıklar gösteren ailelere ve öğrencilere vizyon katan akademisyenlere teşekkür eden Rektör Özkan, konuşmasını mezunlara başarılar dileyerek sonlandırdı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini ve diplomalarını takdim etti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, genç mezunları tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi. Ardından mezunlar adına kürsüye çıkan Dönem Birincisi Diş Hekimi Sedanur Ercan, arkadaşları adına teşekkürlerini sunduğu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarından ardından mezunlara belgeleri öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Mezunlar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı'nın yeminlerini ettirmesinin ardından keplerini atarak iş hayatına adım attılar.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı