6 ŞUBAT depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta okul ve derslik sayısı deprem öncesine göre arttı. Kentteki eğitim yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, deprem öncesi 1073 okul ve 10 bin 347 derslik sayısının bugün itibarıyla 1116 okul ve 10 bin 467 dersliğe ulaştığını söyledi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konut ve iş yerlerinin yanında 366 okul kullanılamaz hale geldi. Yıkılan okulların öğrencileri sağlam okullara nakledilirken, vakit kaybetmeden yıkılan okulların yerlerine yenilerini yapmak için de hemen çalışmalar başladı. Aradan geçen yaklaşık 4 yıllık sürede yıkılan okulların yerlerine depreme dayanıklı yeni okullar yapılarak eğitim-öğretime açıldı. Devletin yürüttüğü okul çalışmalarına hayırseverler de destek oldu.

İl genelinde yürütülen eğitim yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, asrın felaketinin eğitimde ciddi hasarlara neden olduğunu ancak yapılan eğitim yatırımlarının ardından son durumun deprem öncesini geride bıraktığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta yıkılan okulların yerlerine yenilerinin yapılması dışında yeni okullar da inşa edildiğini kaydeden Ünlüer, "6 Şubat depremlerinde ilimiz eğitim alanında da ciddi hasarlara yol açtı. Yaklaşık 1666 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Bazı okullarımız da orta hasardan dolayı kullanılamaz hale geldi. Biz depremden hemen sonra yıkılan okullarımızı yerinde yapmak ve bir kısım okullarımızı da yeni yerleşim alanında yapmak üzere projeler yaptık. Rakamlara baktığımız takdirde 2023 yılında deprem öncesi 1073 okulumuz ve 10 bin 347 de dersliğimiz vardı. Bugün itibarıyla baktığımız zaman 1116 okulumuz, 10 bin 467 de dersliğimiz var. Dolayısıyla hemen hemen şu anda bile deprem öncesi durumu geçmiş durumdayız" diye konuştu.

'TEKLİ EĞİTİME GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Vali Ünlüer, "Ancak biz bununla da bırakmadık. İlimizin ihtiyaç duyduğu eğitim kurumlarının sınıf sayısını daha iyi hale getirmek, orta ve kısa vadede ilimizdeki bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 109 proje ve 1858 dersliğimizin de şu anda yapımı devam ediyor. Bunlar tamamlandığı zaman ilimizdeki derslik sayısını deprem öncesine göre yüzde 20 artırmış olacağız. Bu da yaklaşık 12 bin 325 dersliğe ulaşmış olacağız. Bu da ilimiz için eğitim altyapısının çok ciddi oranda iyileştirilmesi anlamına gelecek. Tekli eğitime geçmiş olacağız. Ve mahallelerimizde de daha çok ilkokul öğrencilerimizin evlerinden rahat ulaşabilecekleri şekilde daha küçük ilkokullar yapmış olacağız. İnşallah 2027 eğitim öğretim yılına da yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

HAYIRSEVERLER DE DESTEK OLDU

İl genelinde devam eden eğitim yatırımlarına hayırseverlerden de destek geldiğini ifade eden Vali Mükerrem Ünlüer, "Şu ana kadar 10 hayırseverimizle biz protokol imzaladık. Dokuzunu tamamladık, bir tanesinin de yapımı devam ediyor. 128 dersliği de hayırseverlerimiz tarafından sağlamış olduk. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı