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(ANKARA) - AFAD, İran'ın Hoy bölgesinde 4,5 ve 4,0 büyüklüğündeki iki depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremler Van'ın Özalp ilçesinde de hissedildi.

AFAD verilerine göre, İran'ın Hoy bölgesinde kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. Saat 00.25'te kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki ilk depremin, Van'ın Özalp ilçesine 41,82 kilometre uzaklıkta ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Saat 00.42'de meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki ikinci depremin ise Özalp'e 35,70 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. Her iki deprem de Özalp'te hissedildi.

Kaynak: ANKA