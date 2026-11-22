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Deprem tahminleriyle sık sık gündeme gelen 76 yaşındaki Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez farklı bir görüntüyle dikkat çekti.

Gittiği tavernada sahneye çıkan Üşümezsoy, bir anda gömleğini çıkararak kaslarını sergiledi. Üşümezsoy'un beklenmedik şovu izleyenleri şaşırttı.

TAVERNADA SAHNEYE ÇIKTI

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, gittiği tavernada eğlenceye sahneye çıkarak katıldı. 76 yaşındaki Üşümezsoy, müzik eşliğinde bir anda gömleğini çıkarıp kaslarını gösterdi. Snob Magazin'in haberine göre Üşümezsoy'un sahnedeki hareketleri, mekandaki dikkatleri üzerine çekti.

SON DÖNEMDE ÖZEL HAYATI VE BESLENME AÇIKLAMALARIYLA DA GÜNDEMDE

Şener Üşümezsoy, son dönemde deprem değerlendirmelerinin yanı sıra özel hayatı, beslenme alışkanlıkları ve spor rutinine ilişkin açıklamalarıyla da konuşuluyor. Berna Laçin'in programına konuk olan Üşümezsoy, kadınlarla buluşmalarında neden yemek yemediğini anlatmış, özellikle beslenme düzenine ilişkin sözleriyle dikkat çekmişti.

Programda tehdit edilip edilmediği sorusuna Sedat Peker üzerinden verdiği yanıtla da gündeme gelen 76 yaşındaki profesör, bu kez eğlence mekanındaki görüntüleriyle konuşuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi