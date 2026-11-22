76 yaşındaki Şener Üşümezsoy'dan tavernada kas şovu! Sahneye çıkıp gömleğini çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
76 yaşındaki deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, gittiği tavernada sahneye çıkarak gömleğini çıkarıp kaslarını sergiledi. Son dönemde açıklamaları ve sıra dışı çıkışlarıyla da gündeme gelen Üşümezsoy'un eğlence mekanındaki görüntüleri dikkat çekti.
- 76 yaşındaki Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, gittiği tavernada sahneye çıkarak gömleğini çıkarıp kaslarını sergiledi.
- Üşümezsoy son dönemde deprem değerlendirmelerinin yanı sıra özel hayatı, beslenme alışkanlıkları ve spor rutinine ilişkin açıklamalarıyla gündemde.
- Üşümezsoy, Berna Laçin'in programında kadınlarla buluşmalarında neden yemek yemediğini anlatmıştı.
Deprem tahminleriyle sık sık gündeme gelen 76 yaşındaki Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez farklı bir görüntüyle dikkat çekti.
Gittiği tavernada sahneye çıkan Üşümezsoy, bir anda gömleğini çıkararak kaslarını sergiledi. Üşümezsoy'un beklenmedik şovu izleyenleri şaşırttı.
TAVERNADA SAHNEYE ÇIKTI
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, gittiği tavernada eğlenceye sahneye çıkarak katıldı. 76 yaşındaki Üşümezsoy, müzik eşliğinde bir anda gömleğini çıkarıp kaslarını gösterdi. Snob Magazin'in haberine göre Üşümezsoy'un sahnedeki hareketleri, mekandaki dikkatleri üzerine çekti.
SON DÖNEMDE ÖZEL HAYATI VE BESLENME AÇIKLAMALARIYLA DA GÜNDEMDE
Şener Üşümezsoy, son dönemde deprem değerlendirmelerinin yanı sıra özel hayatı, beslenme alışkanlıkları ve spor rutinine ilişkin açıklamalarıyla da konuşuluyor. Berna Laçin'in programına konuk olan Üşümezsoy, kadınlarla buluşmalarında neden yemek yemediğini anlatmış, özellikle beslenme düzenine ilişkin sözleriyle dikkat çekmişti.
Programda tehdit edilip edilmediği sorusuna Sedat Peker üzerinden verdiği yanıtla da gündeme gelen 76 yaşındaki profesör, bu kez eğlence mekanındaki görüntüleriyle konuşuluyor.