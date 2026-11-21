Çinghay'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı bildirilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin Deprem Ağları Merkezi'nin açıklamasına göre, Çinghay eyaletinde akşam saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hayşi Moğol ve Tibet Özerk İli olan, 10 kilometre derinlikteki sarsıntıda henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Çinghay eyaletinin Hayşi Moğol ve Tibet Özerk İli olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA