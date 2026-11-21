Peru'nun Junin bölgesinde 6,7 büyüklüğündeki deprem Lima'da da hissedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Peru'nun Junin bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, merkez üssünü Carhuamayo'nun 9 kilometre kuzeydoğusu ve derinliğini 108 kilometre olarak açıkladı; sarsıntı Lima'da da hissedildi, INDECI şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmediğini duyurdu.
Peru'nun Junin bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı.
Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Junin'e komşu olan başkent Lima bölgesinde de hissedildi.
Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini duyurdu.
Kaynak: AA