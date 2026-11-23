Rafael Leao için deprem etkisi yaratacak iddiaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun geri dönüşünün ocak ayını bulabileceği öne sürüldü.
- Gazeteci Haluk Yürekli, sakatlığı süren Rafael Leao'nun 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağını ve dönüşünün ocak ayını bulabileceğini öne sürdü.
- Galatasaray Kulübü, tedavisi devam eden Rafael Leao'nun kulüp fizyoterapisti eşliğinde 10 günlük bir periyot için Katar'da çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
- 27 yaşındaki Portekizli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao hakkında sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir iddia ortaya atıldı.
GERİ DÖNÜŞÜ OCAK AYINI BULABİLİR
Gazeteci Haluk Yürekli, yıldız futbolcunun tedavi sürecinin beklenenden uzun sürebileceğini ve sahalara dönüşünün ocak ayına sarkabileceğini öne sürdü. Rafael Leao'nun son sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haluk Yürekli, Portekizli kanat oyuncusunun yaklaşık 1.5 ay forma giyemeyeceğini "Leao, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Dönüşü ocak ayını bulabilir." sözleriyle ifade etti.
TEDAVİSİ İÇİN KATAR'A GÖNDERİLMİŞTİ
Galatasaray Kulübü, Leao'nun son durumuna dair yayımladığı resmi bilgilendirme metninde Rafael Leao'nun tedavi programını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavisine devam edilen Rafael Leao da kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla 10 günlük bir periyot için Katar'da çalışmalarını sürdürecek." ifadelerine yer verilmişti.
SEZON RAKAMLARI
27 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.