Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgede hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem listelerine çevriliyor. Balıkesir ve çevresinde kaydedilen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, gün içerisinde yeni bir sarsıntı yaşanıp yaşanmadığı da araştırılıyor. Peki, Balıkesir'de bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte Balıkesir ve çevresindeki son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtları, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bölgede meydana gelen olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, kaydedilen depremlerin gerçekleştiği saat bilgisi de araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden Balıkesir ve çevresindeki güncel sismik hareketliliğe ilişkin verilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat AFAD'ın resmi kayıtları üzerinden kontrol edilebiliyor. Bölgede sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem verilerinde yeni bir kayıt olup olmadığını araştırıyor.

25 KASIM 2026 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

25 Kasım 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de deprem meydana gelip gelmediği ve son sarsıntıların hangi bölgede kaydedildiği merak ediliyor. Hafta ortasında hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “Balıkesir'de az önce deprem mi oldu?”, “Deprem hangi ilçede hissedildi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliğe ilişkin merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.