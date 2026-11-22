AFAD, İzmir Menemen'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menemen ilçesinde saat 03.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 13,51 kilometre olarak ölçüldü.
(İZMİR)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menemen ilçesinde saat 03.14'de, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 03.14'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,51 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: ANKA