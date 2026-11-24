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Muğla Milas 4,6 büyüklüğünde depremle sallandı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,6

Muğla'nın Milas ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 18.39'da yaşanan depremin büyüklüğünün 4,6 olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Muğla ile birlikte çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa'da da kısa süreli paniğe yol açtı.