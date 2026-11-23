Haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki sismik hareketlilik yakından takip edilirken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine yöneliyor. İstanbul ve çevresinde kaydedilen son sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, gün içerisinde yeni bir deprem yaşanıp yaşanmadığı da araştırılıyor. Peki, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul'da deprem mi oldu, son deprem kaç büyüklüğünde ve nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtları, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşların gündeminde bulunuyor. Haftanın ilk gününde kentte yeni bir sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyenler, Kandilli'nin son depremler listesinde yer alan merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgilerini inceliyor. İstanbul ve çevresinde meydana gelen son depremlere ilişkin güncel kayıtlar, Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri üzerinden takip edilebiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından gözler AFAD'ın güncel deprem kayıtlarına çevriliyor. Son sarsıntıların nerede meydana geldiği, kaç büyüklüğünde olduğu ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiği AFAD'ın resmi deprem verileri üzerinden öğrenilebiliyor.

23 KASIM 2026 PAZARTESİ İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kentte ve çevre ilçelerde meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Gün içerisinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da deprem hangi ilçede hissedildi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” soruları gündeme geliyor. İstanbul'daki güncel sismik hareketliliğe ilişkin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listelerinden takip edilebiliyor.