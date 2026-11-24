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Muğla'da 24 Kasım 2026 Salı akşamı hissedilen depremin merkez üssü Milas ilçesi oldu. Afad'ın açıkladığı verilere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 18.39'da, yerin 7,28 kilometre derinliğinde meydana geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremin ardından ilde olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu.

MUĞLA DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem Milas'ta oldu. Afad'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kayda göre merkez üssünün koordinatları 37,136 kuzey enlemi ile 27,869 doğu boylamı; burası Bodrum'un kuzeydoğusunda kalan ve Milas-Bodrum Havalimanı'nın da bulunduğu ilçe.

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afad büyüklüğü 4,6 (Mw) olarak açıkladı. Odak derinliği ise 7,28 kilometre, yani deprem yerin oldukça yakınında oldu.

MUĞLA DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

Saat 18.39'da. Afad'ın paylaştığı kayıtta saniyesiyle birlikte 18:39:42 yazıyor. Sarsıntının kaç saniye sürdüğüne dair resmî bir açıklama yapılmadı.

MUĞLA DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre deprem Muğla'nın yanı sıra Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa'da da hissedildi. DHA ise sarsıntının Bodrum'da da hissedildiğini, Milas'ta bazı vatandaşların bir süre sokakta beklediğini aktardı.

HASAR VAR MI?

Hayır, açıklanan bir hasar yok. Vali Akbıyık, AFAD Başkanlığı'ndan aldığı bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşırken "İlimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi. AFAD da gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

MUĞLA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Evet. Muğla'da aralarında Milas fayı, Gökova fayı ve Muğla-Yatağan fayının bulunduğu aktif faylar var. İl bu ay ikinci kez sallandı: 2 Kasım 2026 akşamı Datça açıklarında AFAD'ın 5,1 olarak ölçtüğü bir deprem olmuştu.