Muğla Milas'ta saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD, Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
(MUĞLA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Milas ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: ANKA