Adana'da 6 Şubat depremlerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği Özgür Apartmanı davasında müteahhitlere "iyi hal" indirimiyle 3 yıl 4'er ay, dönemin belediye görevlilerine ise 2 yıl 9'ar ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Bu adaletsiz karar bizleri derinden yaraladı" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, önce müteahhitler Mahmut Alpşar ve Murat Alpşar, ardından dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan, müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan bilirkişi raporlarında, binada kullanılan beton ve demirin mevzuat standartlarının altında olduğunun, imalat kusurlarının yıkıma neden olduğunun ve müteahhitler ile ruhsat süreçlerinde görev alan belediye yetkililerinin sorumluluğunun tespit edildiğini belirtti.

SAVCI: SONUCU ÖNGÖRDÜLER AMA İSTEMEDİLER

Mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, inşaat işleri çok tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. Bu tehlikeler sadece inşaatın imalatı süresiyle sınırlı olmayıp inşaat bittikten sonra da yıllarca devam etmektedir. Pek çok insan, ailesiyle binaların içinde, inşaatın yapım aşamasında görev almış kişilerin yaptığı işlere ve aldığı kararlara güvenerek oturmakta ve yaşamını sürdürmektedir. Bu nedenle, bu görev ve işleri yapan kişiler binaları uygun kalite ve yeterli malzeme ile imal etmedikleri durumda çok sayıda kişinin ölebileceğini ve yaralanabileceğini, yürüttükleri faaliyetlerin ve icra ettikleri mesleklerin bir gereği olarak öngördükleri kabul edilmelidir.

Buna rağmen, mesleklerinin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermemeleri nedeniyle ölüm ve yaralanma olayı meydana geldiğinde, önceden neticeyi öngördükleri ancak sonucu istemedikleri değerlendirilebilecektir. Kovuşturma ve soruşturma sırasında alınan ifadeler, tutanaklar, bilirkişi raporları, çöken binaya ilişkin bilgi, belge ve fotoğraflar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanıkların yüklendikleri işin başka insanların hayatları ve malları üzerindeki etkileri de dikkate alınarak, deprem bölgesinde yer alan yerde gerekli dikkat ve özeni göstermediklerinde binaların yıkılması durumunda neticeyi öngöremeyeceklerinden bahsedilemeyecektir. Bu nedenle, sanıkların meslekleri ve görevleri gereği neticeyi öngördükleri, ancak aksi delil bulunmadığından neticeyi istemedikleri kabul edilmelidir."

Savcı, müteahhitler Mahmut Alpşar ve Murat Alpşar ile belediye görevlileri Alim Erdoğan, Sitare Koçoğlu ve Gökalp Çubukçu'nun "bilinçli taksirle" suçundan cezalandırılmalarını, son bilirkişi raporunda belirtilen diğer sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

4 YILLIK CEZA İYİ HAL İNDİRİMİYLE DÜŞTÜ

Sanıklar Mahmut Alpşar, Murat Alpşar, Alim Erdoğan ve Gökalp Çubukçu, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlerini talep etti. Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşlar ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, müteahhitler Mahmut Alpşar ve Murat Alpşar'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak uygulanan "iyi hal" indirimiyle cezalar 3 yıl 4'er aya düşürüldü.

Kamu görevlileri Alim Erdoğan, Sitare Koçoğlu ve Gökalp Çubukçu ise aynı suçtan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara uygulanan iyi hal indirimiyle cezaları 2 yıl 9 ay 10'ar gün olarak belirlendi.

AİLELER KARARA İTİRAZ EDECEK

Depremde yakınlarını kaybeden aileler, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Mahkemenin bu adaletsiz kararı bizleri çok derinden yaralamıştır" diyerek, karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA