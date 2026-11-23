Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum'un Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afad verilerine göre, Erzurum Çat ilçesi merkezli olmak üzere saat 20: 22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı