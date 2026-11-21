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Cumartesi günü Türkiye genelindeki sismik hareketlilik yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar meydana gelen son depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmeye çalışıyor. Sarsıntı hissettiğini düşünen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtlarını inceliyor. Peki, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların hangi bölgelerde meydana geldiği, merkez üslerinin neresi olduğu ve büyüklüklerinin kaç olduğu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarında sarsıntıların gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati AFAD'ın resmi kayıtları üzerinden kontrol edilebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem listesinde yeni bir kayıt bulunup bulunmadığını araştırıyor.

21 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği merak edilirken, vatandaşlar güncel sarsıntı bilgilerini araştırıyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem hangi ilde meydana geldi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” soruları yeniden gündeme geliyor. Türkiye genelinde kaydedilen son sismik hareketliliğe ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.