AFAD verilerine göre Muğla Milas'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Milas olduğu ve yerin 7,28 kilometre derinlikte kaydedildiği belirlendi.
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA