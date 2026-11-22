Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars'ta ekipler, kış aylarında ağırlaşan hava ve arazi koşullarına rağmen olası afetlerde enkazdan yaralıların çıkarılması, ilk müdahalelerinin yapılması ve hastaneye ulaştırılması süreçlerini eksiksiz yürütebilmek için çalışma yapıyor.

Kentte afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla farklı kurumların arama kurtarma ekipleri ortak çalışmalar yürütüyor. Kış aylarında yoğun kar yağışı ve sert hava koşullarının etkili olduğu kentte ekipler, ulaşımın güçleştiği ve çalışma şartlarının ağırlaştığı durumlarda da müdahale süreçlerini sürdürebilmek için hazırlık yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) eğitim sahasında düzenlenen çalışmaya 16 araç ve 50 personel katıldı. Tatbikatta Afad, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Karayolları Kurtarma Ekibi (KARAKURT), Kars Belediyesi itfaiyesi, Türk Kızılay, 112 Acil Sağlık ekipleri ve AFAD gönüllüleri birlikte görev aldı.

Tatbikatta senaryo gereği il merkezinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem üzerine ekipler harekete geçti. Yıkılan binalardan birinin enkazı altında 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin koordinasyonuyla kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zorluklara karşı müdahale becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı

Ekipler, tatbikatla farklı kurumların görev ve sorumluluklarını birlikte uygulayarak müdahale zincirinin tüm aşamalarına yönelik hazırlıklarını güçlendirmeye çalıştı.

Kentte sürdürülen ortak çalışmalarla ekiplerin olası deprem ve diğer acil durumlarda karşılaşabilecekleri zorluklara karşı müdahale becerilerinin geliştirilmesi, kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan noktalara daha hızlı ulaşılması hedefleniyor.

"Hepimiz olumsuz hava şartlarına hazırlıklı olmalıyız"

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Metin Yıldırım, AA muhabirine, UMKE'nin koordinasyonunda paydaş kurumlarla tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıldırım, kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun afet anlarında hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu tatbikatın amacı afetlere hazırlık. Daha hızlı bir müdahale ve bunun için bir ekip çalışması yürütmek. Paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Onların koordinasyonunda toplam 4'ü kırmızı kodlu olmak üzere 4 yaralı enkazdan çıkarıldı." dedi.

Arama kurtarma ekipleriyle birlikte yürütülen tatbikatların müdahale kapasitesini artırdığını anlatan Yıldırım, "Toplam 16 araç, 50 personelle buradaydık. Hepimiz olumsuz hava şartlarına hazırlıklı olmalıyız. Kars kış memleketi, yoğun yağış altında tatbikatımızı yaptık. Bütün afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özellikle paydaş kurumlarımızla birlikte hazırlık aşamalarında bulunmamız gerekiyor. Kar, kış demeden görevimizin başındayız." diye konuştu.

UMKE sorumlusu Serhat Bayşar da Kars'ın yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarıyla karşı karşıya kalan bir şehir olduğunu ve afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

UMKE'nin Afet Birim Sorumlusu Mustafa Özmutlu ise tatbikatın Kars'taki arama kurtarma ekiplerinin başta deprem olmak üzere olası afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklarını güçlendirdiğini belirtti.

Kaynak: AA