Kumamoto, Japonya'nın dört ana adasından en güneydekisi olan Kyushu'nun ortasında yer alan bir eyalet. Başkenti aynı adı taşıyan Kumamoto kenti. Eyalet, 19 Kasım 2026'da yerel saatle 02.22'de (Türkiye saatiyle 18 Kasım 20.22) 5,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre deprem 10 kilometre derinlikte oldu, tsunami uyarısı yapılmadı.

KUMAMOTO NEREDE?

Kumamoto eyaleti Kyushu adasının orta kesiminde, kıyıları Ariake Denizi'ne bakıyor. Eyaletin başkenti ve en büyük kenti Kumamoto. 1 Ekim 2025 verilerine göre eyalette 1 milyon 683 bin 115 kişi yaşıyor. Komşu eyaletler arasında güneyde Kagoshima, doğuda Miyazaki var.

KUMAMOTO TOKYO'YA YAKIN MI?

Hayır. Kumamoto, Tokyo'nun yaklaşık 900 kilometre güneybatısında kalıyor. Tokyo ana ada Honshu'da, Kumamoto ise ülkenin güneybatısındaki Kyushu adasında.

KUMAMOTO DEPREMİNDE NE OLDU?

Deprem 19 Kasım 2026'da yerel saatle 02.22 sularında oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre merkez üssü Amakusa ve Ashikita bölgesi, Ashikita kasabasının kıyısına yakın bir noktaydı; derinlik 10 kilometre olarak ölçüldü.

Japonya'nın 0 ile 7 arasındaki sismik şiddet ölçeğinde en yüksek değer "5 alt" oldu. Bu şiddet Minamata kenti ile Ashikita, Tsunagi, Kuma ve Asagiri'de kaydedildi. Yatsushiro, Hitoyoshi ve Amakusa'da, ayrıca komşu Miyazaki ve Kagoshima eyaletlerindeki bazı kentlerde şiddet 4 olarak ölçüldü. Ana sarsıntının ardından daha küçük depremler de oldu.

TSUNAMİ UYARISI VAR MI?

Yok. Japonya Meteoroloji Ajansı deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı. Japon basınına yansıyan ilk bilgilerde ciddi hasar bildirilmedi.

KUMAMOTO'DA DAHA ÖNCE DEPREM OLMUŞ MUYDU?

Evet. Kumamoto, 28 Temmuz 2026'da 7,1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı bu depremi "2026 Kumamoto Depremi" olarak adlandırdı; Temmuz'daki depremde binalar yıkıldı, yollar çöktü ve can kaybı yaşandı. Bölge Nisan 2016'da da yıkıcı depremler geçirmişti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Temmuz'dan bu yana yüksek seyreden deprem hareketliliğinin bir süre daha normalin üzerinde kalabileceğini açıkladı ve bölge halkından deprem ve tsunamiye karşı olağan hazırlıklarını sürdürmesini istedi.