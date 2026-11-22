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Pazar günü Türkiye genelindeki sismik hareketlilik merak konusu olurken, vatandaşlar meydana gelen son depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek istiyor. Gün içerisinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını inceleyerek son durumu araştırıyor. Peki, 22 Kasım 2026 Pazar günü deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların hangi bölgelerde kaydedildiği, merkez üslerinin neresi olduğu ve büyüklüklerinin kaç olduğu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarında son sarsıntıların gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati AFAD'ın resmi kayıtları üzerinden kontrol edilebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem listesinde yeni bir kayıt olup olmadığını araştırıyor.

22 KASIM PAZAR GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hafta sonunun son gününde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem hangi ilde meydana geldi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” soruları yeniden gündeme geliyor. Türkiye genelinde kaydedilen son sismik hareketliliğe ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.