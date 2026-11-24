İZMİR'de rehber öğretmen olarak görev yapan Melih Çalpala (32), çocukluk yıllarında lösemi tedavisi nedeniyle eğitimden uzak kalması, 2023 yılındaki Kahramanmaraş depremine evinde yakalanması ve şu anda mücadele ettiği kalp yetmezliği gibi yaşamı boyunca karşılaştığı olumsuz deneyimlerden yola çıkarak, öğrencilerinin ruhsal dayanıklılıklarını güçlendirmelerine destek oluyor.

Güzelbahçe ilçesindeki Mustafa Saadet Alanyalıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan rehber öğretmen Melih Çalpala, azmiyle dikkat çekiyor. 8 yaşında lösemiye yakalanan Çalpala, Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 4 yıl tedavi gördü. Yaşıtlarını koşup, oynadığı bir dönemde sağlık problemleri ile uğraşan Çalpala, ilerleyen yıllarda psikolojiye merak salarak eğitimini bu yönde sürdürüp, rehber öğretmen oldu. Çapala, ilk olarak 2020 yılı nisan ayında üniversite eğitimini gördüğü Gaziantep'e atandı. 6 ay burada görev yapan Çalpala, ardından Malatya ve Kahramanmaraş'ta görev yaptı. Çalpala, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depreme Kahramanmaraş'taki evinde yakalandı. Çalpala'nın evi depremde hasar gördü. Şu an ise kalp yetmezliği ile mücadele eden Çalpala, görev yaptığı İzmir'de yaşadığı zorluklardan elde ettiği deneyimlerle öğrencilerine umut olarak onların hayatlarına dokunmaya çalışıyor.

Yaşamının farklı dönemlerinde ağır sınavlar verdiğini ifade eden Melih Çalpala, "8 yaşındayken lösemi tedavi nedeniyle arkadaşlarım, öğretmenlerim ve okul ortamından mahrum kaldım. O dönemde özellikle sınıf öğretmenim bana çok destek oldu, bu hayatımın ilk dönüm noktalarından biri oldu. Belli dönemlerden geçtikten sonra psikolojiye oldukça merak saldım" dedi.

'ÖĞRENCİLERİME UMUT OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Sonrasında eğitim hayatında bu alana yönelip, rehber öğretmen olduğunu belirten Çalpala, "06 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerine evimde yakalandım. Depremden bir gün önce okulun 2'nci dönemine başlamanın heyecanını yaşıyorduk. Hiç beklenmedik bir sarsıntı yaşadık, bizi çok derinden etkiledi. O anda ne yapacağımızı bilemez durumdaydık. Evim hasar gördü. Ancak, kendim evden çıkmayı başardım. İkinci depremde de öğleden sonra yaşandı. Oldukça olumsuz etkilendik. Yaşamını yitiren iki küçük yavrumuz oldu ve çok zorlu, üzücü bir durumdu. Bu yaşadıklarımdan sonra bir öğretmen olarak, kendimi daha çok öğrencilerime umut olmaya, onlar için yol çizmeye adadım" diye konuştu.

'GEÇMİŞ TECRÜBELERİMLE DE EN DOĞRU NASIL YAKLAŞIRIM DİYE BAKIYORUM'

İzmir'e geldikten sonra İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde Güzelbahçe'deki Mustafa Saadet Alanyalıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda mesleğini sürdüğünü belirten Melih Çalpala, "Zorlu süreçlerin ardında şu an kalp yetmezliği ile mücadele etmenin yanı sıra bir yandan öğrencilerime ışık tutmaya, umut olmaya, onların hayatına dokunmaya gayret gösteriyorum. Öğrencilerimin hayatına, geçmişten çıkardığım tecrübelerle de 'en doğru nasıl yaklaşırım' diye bakıyorum. Bazen sadece öğrenci değil okul da görev yapan kişilere de aynı özeni göstermeye çabalıyorum. Özellikle deprem ya da hastalık süreçleri gibi konularda ruhsal dayanıklılık konusunda öğrencilere yol gösterici olmaya çalışıyorum. Bugün de bu yolda emek harcayan tüm arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlarım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı