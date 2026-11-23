Vanuatu'da 6.5 büyüklüğündeki deprem 614 kilometre derinlikte meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 614 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası tsunami uyarısı verilmediği, hasar ya da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
VANUATU'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS, 614 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı verilmediğini belirtti. Depremde hasar ya da can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı