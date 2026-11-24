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Muğla'da deprem mi oldu sorusunun yanıtı evet. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı ilk verilere göre 24 Kasım 2026 Salı günü saat 18.39.42'de merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bağdamları olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü yerel ölçekte (ML) 4.5, moment büyüklüğü ölçeğinde (Mw) ise 4.4 olarak ölçüldü. Yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Milas ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu.

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen deprem, Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerel büyüklükte 4.5, moment büyüklüğünde ise 4.4 olarak kaydedildi. Deprem, saat 18.39.42'de gerçekleşti.

MUĞLA DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bağdamları oldu. Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre depremin koordinatları 37.1317 kuzey enlemi ve 27.8850 doğu boylamı olarak belirlendi.

MUĞLA DEPREMİ KAÇ KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU?

Milas'ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sığ derinlikte meydana gelen deprem, Milas'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

MUĞLA DEPREMİNDE HASAR VAR MI?

Milas'ta meydana gelen depremin ardından can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin bölgede inceleme yapması bekleniyor. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ilksel çözüm niteliğinde olduğu için depremin büyüklüğü ve derinliği yapılacak değerlendirmelerin ardından güncellenebilir.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

Deprem sırasında panik yapmadan "çök, kapan, tutun" hareketinin uygulanması gerekiyor. Sağlam bir masa ya da mobilyanın yanında çökülmeli, baş ve boyun korunmalı, sarsıntı geçene kadar sabit bir yere tutunulmalı. Deprem sırasında asansör kullanılmamalı, merdivenlere ve balkonlara yönelinmemeli. Sarsıntı sona erdikten sonra binalar kontrollü şekilde terk edilmeli ve toplanma alanlarına gidilmeli.