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PERU'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, yerel saatle 19.09'da Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıklandı. Yerin 108 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı