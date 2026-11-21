ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Peru'daki 6.7 büyüklüğündeki depremi kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu, derinliği 108 kilometre olarak açıklanan sarsıntıda ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
PERU'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, yerel saatle 19.09'da Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıklandı. Yerin 108 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı