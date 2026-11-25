İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği yakından takip eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son deprem verilerini inceliyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, İstanbul'da yeni bir deprem yaşanıp yaşanmadığı da araştırılıyor. Peki, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'da deprem mi oldu, son deprem kaç büyüklüğünde ve nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtları, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ortasında kentte deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Kandilli'nin son depremler listesinde yer alan merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgilerini araştırıyor. İstanbul ve çevresinde meydana gelen son sarsıntılara ilişkin güncel verilere Kandilli Rasathanesi'nin resmi kayıtları üzerinden ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul ve çevresinde yaşanan sismik hareketliliği merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kentte sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından AFAD'ın güncel deprem kayıtları inceleniyor. Son depremlerin hangi bölgede meydana geldiği, büyüklüğünün kaç olduğu ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiği AFAD tarafından yayımlanan resmi veriler aracılığıyla takip edilebiliyor.

25 KASIM 2026 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul ve çevresinde meydana gelen son depremler, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da deprem hangi ilçede hissedildi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'daki güncel deprem hareketliliğine ilişkin merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listeleri üzerinden takip edilebiliyor.