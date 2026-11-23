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Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşların gündemine geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 23 Kasım saat 02.42'de kaydedilen sarsıntının merkez üssünü ve derinliğini açıkladı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, son deprem nerede meydana geldi? Ege Denizi'ndeki deprem kaç büyüklüğünde?

23 KASIM İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

23 Kasım'da saat 02.42'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklandı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafede kaydedildi.

EGE DENİZİ'NDE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.42'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre depremin merkez üssü Ege Denizi oldu. Sarsıntının Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafede meydana geldiği bildirildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ KAÇ KİLOMETRE?

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 9,43 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin saati ise 02.42 olarak açıklandı.