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Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen afet farkındalık eğitiminde deprem anında doğru davranış şekilleri anlatılırken, eğitimin ardından deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğünde afet bilincini artırmak amacıyla 'Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı' düzenlendi.

Kurum personeline yönelik gerçekleştirilen eğitim kapsamında; afet öncesi alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve 'çök-kapan-tutun' uygulaması ile acil durum tahliye süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından kurum binasında deprem anı ve tahliye tatbikatı uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı