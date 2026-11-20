Haftanın son iş gününde İstanbul'daki sismik hareketlilik yakından takip edilirken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtlarını inceliyor. İstanbul ve çevresinde meydana gelen son sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak konusu olurken, olası depremlere ilişkin son veriler de araştırılıyor. Peki, 20 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul'da deprem mi oldu, son deprem kaç büyüklüğünde ve nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtları, 20 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kentte yeni bir deprem meydana gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler, son sarsıntıların gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden İstanbul ve çevresinde kaydedilen güncel sismik hareketliliğe ilişkin verilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan güncel son depremler listesi, 20 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından AFAD'ın resmi kayıtlarında yeni bir sarsıntı olup olmadığı merak ediliyor. Son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, gerçekleşme saati ve derinliği AFAD'ın güncel deprem verileri üzerinden takip edilebiliyor.

20 KASIM 2026 CUMA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kentte meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem meydana geldi?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aranıyor. Olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden takip edilebiliyor.