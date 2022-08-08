Caretta Caretta Haberleri - Caretta Caretta Haber - Haberler

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Caretta Caretta Haberleri

Caretta Caretta haber, Caretta Caretta son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Enuygun'dan 30 Ağustos'ta 1 gün izinle 4 gün tatil yapacaklara rota önerileri

Enuygun'dan 30 Ağustos'ta 1 gün izinle 4 gün tatil yapacaklara rota önerileri

Caretta Caretta - 1 Saat Önce
Son dakika haber: Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı

Son dakika haber: Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı

Caretta Caretta - 06.08.2022
Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Caretta Caretta - 05.08.2022
Antalya gündem haberi... Manavgat'ta caretta caretta yavruları mavi sularla buluşmaya başladı

Antalya gündem haberi... Manavgat'ta caretta caretta yavruları mavi sularla buluşmaya başladı

Caretta Caretta - 03.08.2022
Hem kaçak avlandılar hem de deniz kaplumbağasına zarar verdiler

Hem kaçak avlandılar hem de deniz kaplumbağasına zarar verdiler

Caretta Caretta - 03.08.2022
Hem kaçak avlandılar hem de deniz kaplumbağasına zarar verdiler

Hem kaçak avlandılar hem de deniz kaplumbağasına zarar verdiler

Caretta Caretta - 02.08.2022
Caretta carettalar zorluklara rağmen neslini sürdürüyor

Caretta carettalar zorluklara rağmen neslini sürdürüyor

Caretta Caretta - 24.07.2022
1.5 yıl tedavi gören caretta 'Lara', uydu cihazıyla dalgalarla buluştu

1.5 yıl tedavi gören caretta 'Lara', uydu cihazıyla dalgalarla buluştu

Caretta Caretta - 20.07.2022
Tedavisi tamamlanan caretta caretta uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı

Tedavisi tamamlanan caretta caretta uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı

Caretta Caretta - 20.07.2022
Kaş'ta deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu

Kaş'ta deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu

Caretta Caretta - 20.07.2022
Caretta caretta yavruları mavi sularla buluşmaya başladı

Caretta caretta yavruları mavi sularla buluşmaya başladı

Caretta Caretta - 20.07.2022
Deniz kaplumbağası yuva sayısında iklim krizi etkisi

Deniz kaplumbağası yuva sayısında iklim krizi etkisi

Caretta Caretta - 19.07.2022
Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı

Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı

Caretta Caretta - 16.07.2022
Son dakika haber: Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor

Son dakika haber: Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor

Caretta Caretta - 16.07.2022

BAHÇELİEVLER'DE ÖLDÜRÜLEN BEYZA'DAN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER... BABASI ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE KONUŞTU
Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer alıyor

Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer alıyor

Caretta Caretta - 15.07.2022
İlk caretta caretta yavrusu, İztuzu'nda yuvadan çıktı

İlk caretta caretta yavrusu, İztuzu'nda yuvadan çıktı

Caretta Caretta - 14.07.2022
PLASTİKLERDEN BAĞIRSAKLARI TIKANAN CARETTA CARETTA ÖLDÜ

PLASTİKLERDEN BAĞIRSAKLARI TIKANAN CARETTA CARETTA ÖLDÜ

Caretta Caretta - 13.07.2022
Son dakika haberi... Kıyıya vuran caretta carettanın plastik atıklardan öldüğü belirlendi (2)

Son dakika haberi... Kıyıya vuran caretta carettanın plastik atıklardan öldüğü belirlendi (2)

Caretta Caretta - 13.07.2022
Hatay'da deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor

Hatay'da deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor

Caretta Caretta - 13.07.2022
Akdeniz'in simgesi caretta carettalar balıkçı barınağını mesken tuttu

Akdeniz'in simgesi caretta carettalar balıkçı barınağını mesken tuttu

Caretta Caretta - 13.07.2022
CARETTA CARETTANIN YUMURTLAMA ANI KAMERADA

CARETTA CARETTANIN YUMURTLAMA ANI KAMERADA

Caretta Caretta - 12.07.2022
BAYRAM NÜFUSU ÇIRALI'DA 30, OLİMPOS'TA 10 KAT ARTTI

BAYRAM NÜFUSU ÇIRALI'DA 30, OLİMPOS'TA 10 KAT ARTTI

Caretta Caretta - 12.07.2022
Şezlongların arasındaki caretta caretta yuvası korumaya alındı

Şezlongların arasındaki caretta caretta yuvası korumaya alındı

Caretta Caretta - 07.07.2022
Hatay'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı

Hatay'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı

Caretta Caretta - 06.07.2022
Mersin'de 4 bine yakın Caretta Caretta yuvası tespit edildi

Mersin'de 4 bine yakın Caretta Caretta yuvası tespit edildi

Caretta Caretta - 06.07.2022
Carettaların geldiği kumsala uyarı levhaları asıldı

Carettaların geldiği kumsala uyarı levhaları asıldı

Caretta Caretta - 06.07.2022
Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı

Caretta Caretta - 06.07.2022
Son dakika haberi... Ölü caretta caretta sahile vurdu

Son dakika haberi... Ölü caretta caretta sahile vurdu

Caretta Caretta - 04.07.2022
Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Caretta Caretta - 04.07.2022
Son dakika haberi... Denizde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu

Son dakika haberi... Denizde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu

Caretta Caretta - 01.07.2022
Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi

Caretta Caretta - 30.06.2022
Doğa Bilim Kampı Köyceğiz'de gerçekleştirildi

Doğa Bilim Kampı Köyceğiz'de gerçekleştirildi

Caretta Caretta - 28.06.2022
Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolaştı

Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolaştı

Caretta Caretta - 28.06.2022
Yaz tatili başladı, Yumurtalık'ta yoğunluk arttı

Yaz tatili başladı, Yumurtalık'ta yoğunluk arttı

Caretta Caretta - 26.06.2022
Patara Plajı'nda 86 caretta caretta yuva yaptı

Patara Plajı'nda 86 caretta caretta yuva yaptı

Caretta Caretta - 25.06.2022
İztuzu sahiline yumurta bırakmak için gelen yaralı caretta caretta tedavi edildi

İztuzu sahiline yumurta bırakmak için gelen yaralı caretta caretta tedavi edildi

Caretta Caretta - 21.06.2022
Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 200'e ulaştı

Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 200'e ulaştı

Caretta Caretta - 20.06.2022
Mersin sahillerine yumurta bırakan caretta carettalar dronla takip ediliyor

Mersin sahillerine yumurta bırakan caretta carettalar dronla takip ediliyor

Caretta Caretta - 20.06.2022
Hatay'da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu

Hatay'da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu

Caretta Caretta - 18.06.2022
Kumluca'da Üç Halk Plajı Mavi Bayrak Denetimini Başarıyla Geçti

Kumluca'da Üç Halk Plajı Mavi Bayrak Denetimini Başarıyla Geçti

Caretta Caretta - 16.06.2022
Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Caretta Caretta - 13.06.2022
Su sporları araçlarına, caretta caretta uyarısı

Su sporları araçlarına, caretta caretta uyarısı

Caretta Caretta - 11.06.2022
Carettaların yuvalama alanına araçla girdi

Carettaların yuvalama alanına araçla girdi

Caretta Caretta - 09.06.2022
İklim değişikliğinde ürküten senaryo 'Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak'

İklim değişikliğinde ürküten senaryo "Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak"

Caretta Caretta - 07.06.2022
Environmental monument built in memory of 'Captain June, Mother of Carettas'

Environmental monument built in memory of 'Captain June, Mother of Carettas'

Caretta Caretta - 05.06.2022
'Kaptan June Anıtı' açıldı

"Kaptan June Anıtı" açıldı

Caretta Caretta - 05.06.2022
Ünlü profesörden ısıran caretta carettaler için 'Elle beslemeyin' uyarısı

Ünlü profesörden ısıran caretta carettaler için 'Elle beslemeyin' uyarısı

Caretta Caretta - 03.06.2022
Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti

Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti

Caretta Caretta - 02.06.2022
Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlik

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlik

Caretta Caretta - 01.06.2022
FOÇA'DA SAHİLE, KABUĞU ÇATLAK CARETTA CARETTA ÖLÜSÜ VURDU

FOÇA'DA SAHİLE, KABUĞU ÇATLAK CARETTA CARETTA ÖLÜSÜ VURDU

Caretta Caretta - 01.06.2022
KÜRESEL ISINMA CARETTA CARETTALARIN ERKEK SOYUNU TEHDİT EDİYOR

KÜRESEL ISINMA CARETTA CARETTALARIN ERKEK SOYUNU TEHDİT EDİYOR

Caretta Caretta - 01.06.2022
MAVİ TURDA ÇUVALA DOLANAN DENİZ KAPLUMBAĞASINI GÖRÜP, KURTARDI

MAVİ TURDA ÇUVALA DOLANAN DENİZ KAPLUMBAĞASINI GÖRÜP, KURTARDI

Caretta Caretta - 30.05.2022
Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Caretta Caretta - 30.05.2022
Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti

Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti

Caretta Caretta - 30.05.2022
Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı

Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı

Caretta Caretta - 29.05.2022
Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı

Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı

Caretta Caretta - 28.05.2022
SPOR Dünya Plaj Güreşi'nin 1'inci serisi yarın Sarıgerme'de başlıyor

SPOR Dünya Plaj Güreşi'nin 1'inci serisi yarın Sarıgerme'de başlıyor

Caretta Caretta - 27.05.2022
ÇIRALI'DA İLK CARETTA CARETTA YUVASI TESPİT EDİLDİ

ÇIRALI'DA İLK CARETTA CARETTA YUVASI TESPİT EDİLDİ

Caretta Caretta - 26.05.2022
Caretta caretta yasağına dikkat! Bu 3 sahile gece girmenin cezası 109 bin TL

Caretta caretta yasağına dikkat! Bu 3 sahile gece girmenin cezası 109 bin TL

Caretta Caretta - 25.05.2022
Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası

Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası

Caretta Caretta - 24.05.2022
Mersin'de 300 öğrenci, deniz kaplumbağaları için sahili temizledi

Mersin'de 300 öğrenci, deniz kaplumbağaları için sahili temizledi

Caretta Caretta - 20.05.2022
ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ

ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ

Caretta Caretta - 20.05.2022
Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

Caretta Caretta - 19.05.2022
Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu

Caretta Caretta - 18.05.2022
Ölü caretta caretta sahile vurdu

Ölü caretta caretta sahile vurdu

Caretta Caretta - 15.05.2022
UYDU TAKİP CİHAZLI 9 DENİZ KAPLUMBAĞASININ SİNYALİ KESİLDİ

UYDU TAKİP CİHAZLI 9 DENİZ KAPLUMBAĞASININ SİNYALİ KESİLDİ

Caretta Caretta - 14.05.2022
5 yıldızlı otellere komşu ve denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği

5 yıldızlı otellere komşu ve denize sıfır çardaklarda yıkım sessizliği

Caretta Caretta - 12.05.2022
ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

ANNE VE KIZI CARETTA CARETTA İLE YÜZDÜ, BABA O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Caretta Caretta - 12.05.2022
ANTALYA Carettalar, Manavgat sahillerine gelmeye başladı, önlemler alındı

ANTALYA Carettalar, Manavgat sahillerine gelmeye başladı, önlemler alındı

Caretta Caretta - 02.05.2022
Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

Caretta Caretta - 29.04.2022
Tedavi edilip denize salınan caretta caretta 7 ay sonra ölü bulundu

Tedavi edilip denize salınan caretta caretta 7 ay sonra ölü bulundu

Caretta Caretta - 27.04.2022
Son dakika haberleri | Koruma altındaki kum zambaklarına zarar verildi

Son dakika haberleri | Koruma altındaki kum zambaklarına zarar verildi

Caretta Caretta - 25.04.2022
'Caretta Carettaların annesi' Kaptan June hayatını kaybetti

"Caretta Carettaların annesi" Kaptan June hayatını kaybetti

Caretta Caretta - 23.04.2022
Muğla'da Caretta Carettalar İçin Mücadele Veren Kaptan June Hayatını Kaybetti

Muğla'da Caretta Carettalar İçin Mücadele Veren Kaptan June Hayatını Kaybetti

Caretta Caretta - 23.04.2022
Haluk Levent kimdir? 16 Nisan Afara program konuğu Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Haluk Levent kimdir? 16 Nisan Afara program konuğu Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Caretta Caretta - 16.04.2022
Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Caretta Caretta - 15.04.2022
Afara konukları kimler? 15-16 Nisan Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Tolgahan Sayışman, Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Levent kimdir?

Afara konukları kimler? 15-16 Nisan Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Tolgahan Sayışman, Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Levent kimdir?

Caretta Caretta - 15.04.2022
Manavgat'ta sahile vurmuş 4 ölü caretta caretta bulundu

Manavgat'ta sahile vurmuş 4 ölü caretta caretta bulundu

Caretta Caretta - 14.04.2022
DENİZDE BİTKİN YÜZERKEN BULUNAN CARETTA CARETTAYA TEDAVİ

DENİZDE BİTKİN YÜZERKEN BULUNAN CARETTA CARETTAYA TEDAVİ

Caretta Caretta - 11.04.2022
Bitkin bulunan caretta caretta tedaviye alındı

Bitkin bulunan caretta caretta tedaviye alındı

Caretta Caretta - 11.04.2022
Öğrencilerden Caretta carettalar için farkındalık etkinliği

Öğrencilerden Caretta carettalar için farkındalık etkinliği

Caretta Caretta - 09.04.2022
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı

Caretta Caretta - 09.04.2022
İftarlık Gazoz nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekilmiştir? İftarlık Gazoz konusu ne, oyuncuları kimler?

İftarlık Gazoz nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekilmiştir? İftarlık Gazoz konusu ne, oyuncuları kimler?

Caretta Caretta - 23.07.2022
Son dakika haberleri | Datça'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Son dakika haberleri | Datça'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Caretta Caretta - 02.04.2022
Datça'da telef olan caretta caretta kıyıya vurdu

Datça'da telef olan caretta caretta kıyıya vurdu

Caretta Caretta - 02.04.2022
İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar

İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar

Caretta Caretta - 30.03.2022
Bilim insanlarının deniz kaplumbağaları için Akdeniz'deki iş birliği sürecek

Bilim insanlarının deniz kaplumbağaları için Akdeniz'deki iş birliği sürecek

Caretta Caretta - 23.03.2022
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu

Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu

Caretta Caretta - 22.03.2022
Nesli tükenmekte olan ölü caretta caretta görenleri şok etti

Nesli tükenmekte olan ölü caretta caretta görenleri şok etti

Caretta Caretta - 22.03.2022
Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu

Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu

Caretta Caretta - 22.03.2022
Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Caretta Caretta - 19.03.2022
Hatay'da yaralı caretta caretta bulundu

Hatay'da yaralı caretta caretta bulundu

Caretta Caretta - 16.03.2022
Nesli tükenmekte olan hayvanlar nelerdir? Dünyada nesli tükenmek üzere olan hayvanlar hangileridir?

Nesli tükenmekte olan hayvanlar nelerdir? Dünyada nesli tükenmek üzere olan hayvanlar hangileridir?

Caretta Caretta - 29.01.2021
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