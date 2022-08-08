Caretta Caretta Haberleri - Caretta Caretta Haber - Haberler

Caretta Caretta Haberleri
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Enuygun'dan 30 Ağustos'ta 1 gün izinle 4 gün tatil yapacaklara rota önerileri
Son dakika haber: Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı
Antalya gündem haberi... Manavgat'ta caretta caretta yavruları mavi sularla buluşmaya başladı
Tedavisi tamamlanan caretta caretta uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı
BAHÇELİEVLER'DE ÖLDÜRÜLEN BEYZA'DAN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER... BABASI ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE KONUŞTU
Son dakika haberi... Kıyıya vuran caretta carettanın plastik atıklardan öldüğü belirlendi (2)
Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahile uyarı levhaları yerleştirildi
İztuzu sahiline yumurta bırakmak için gelen yaralı caretta caretta tedavi edildi
Mersin sahillerine yumurta bırakan caretta carettalar dronla takip ediliyor
İklim değişikliğinde ürküten senaryo "Deniz seviyesi 80 santim yükselecek, yağışlar yüzde 30 azalacak"
Environmental monument built in memory of 'Captain June, Mother of Carettas'
Ünlü profesörden ısıran caretta carettaler için 'Elle beslemeyin' uyarısı
Alanya'da tur teknelerine yunus, caretta caretta ve Akdeniz foku eşlik etti
Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı
Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı
Caretta caretta yasağına dikkat! Bu 3 sahile gece girmenin cezası 109 bin TL
Son dakika gündem: Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu
ANTALYA Carettalar, Manavgat sahillerine gelmeye başladı, önlemler alındı
Muğla'da Caretta Carettalar İçin Mücadele Veren Kaptan June Hayatını Kaybetti
Haluk Levent kimdir? 16 Nisan Afara program konuğu Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Afara konukları kimler? 15-16 Nisan Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Tolgahan Sayışman, Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Levent kimdir?
İftarlık Gazoz nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekilmiştir? İftarlık Gazoz konusu ne, oyuncuları kimler?
Bilim insanlarının deniz kaplumbağaları için Akdeniz'deki iş birliği sürecek