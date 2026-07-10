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Caretta caretta yavruları mavi sularla buluşmaya başladı

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Muğla Ortaca'daki İztuzu Plajı'nda caretta caretta yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. DEKAMER gönüllüleri denize ulaşamayan yavrulara yardım ediyor. Bu sezon yaklaşık 20 bin yavru bekleniyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların yumurtalarından çıkan yavruları, büyük çaba harcayarak mavi sulara ulaşmaya çalışıyor.

Caretta carettalardan denize ulaşamayanlara, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) görev yapan gönüllü doğaseverler yardımcı oluyor.

Yavruların mavi sularla buluşma yolculuğunu izlemek isteyenler de DEKAMER'e başvuruyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında korumaya alınan yuvalar, DEKAMER görevlilerince düzenli kontrol ediliyor.

Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla suya bırakılıyor.

DEKAMER arazi sorumlusu Birol Çakıroğlu, AA muhabirine, sezonun ilk yavru çıkışlarına şahit olduklarını, çok güzel ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Bu sezon 2 Mayıs'ta tespit ettikleri ilk yuvadan sonra kuluçka süresi dolan yuvalardan yavru çıkışlarının başladığını anlatan Çakıroğlu, yuvalama ve yavru çıkışlarının eşzamanlı sürdüğünü dile getirdi.

Bu ayın sonuna, hatta Ağustos'un ilk haftasına kadar anaç çıkışları gözlemleneceğini belirten Çakıroğlu, "Yani yuvalama devam edecek. Eş zamanlı olarak da yavru çıkışlarımız sürecek. Eylül sonlarına kadar da yavru çıkışlarımız devam ediyor olacak." dedi.

Yuva sayılarında her yıl değişiklik olabildiğini ifade eden Çakıroğlu, bu sezondaki yaklaşık 20 bin yavru beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
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