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Antalya'da Kumköy Sahili'nde halk plajı için ön tahsis kararı

Antalya'da Kumköy Sahili'nde halk plajı için ön tahsis kararı
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Antalya Aksu Belediyesi'nin Kumköy Mahallesi'nde ücretsiz halk plajı olarak hizmete açmayı planladığı yaklaşık 299 bin metrekarelik alanın belediye adına bedelsiz ön tahsisi Bakanlık tarafından uygun bulundu. Caretta caretta üreme alanı olan sahilde çevresel hassasiyetler gözetilerek düzenleme yapılacak.

Antalya'nın Aksu Belediyesi tarafından Kumköy Mahallesi'nde ücretsiz halk plajı olarak hizmete açılması planlanan alanın belediye adına bedelsiz ön tahsisi uygun bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yürütülen koordinasyon kapsamında, Kumköy Mahallesi sınırlarındaki alanın "Ücretsiz Girişli Halk Plajı" olarak Aksu Belediyesi tarafından kullanılmasına yönelik talep değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, yaklaşık 299 bin metrekarelik alanın belediye adına bedelsiz ön tahsis edilmesi Bakanlık makamınca uygun bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Kumköy Sahili'nin ilçenin en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Sahilin doğal yapısını koruyarak halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, caretta carettaların üreme alanı olması nedeniyle tüm çalışmaları çevresel hassasiyetleri gözeterek planladıklarını kaydetti.

Üreme döneminin tamamlanmasının ardından gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceklerini aktaran Yıldırım, vatandaşların ücretsiz, güvenli ve konforlu şekilde faydalanabileceği örnek bir halk plajını Aksu'ya kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yer teslimi ve planlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kumköy Sahili'nin doğal dokusu korunarak çevreye duyarlı uygulamalarla düzenlenmesi ve vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
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