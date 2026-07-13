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Çuvala dolanan caretta carettayı balıkçı kurtardı

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Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında çuvala dolanan caretta caretta, balıkçı Yüksel Kaya tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesi açıklarında çuvala dolanan caretta caretta, tekneyle balık avına çıkan Yüksel Kaya tarafından kurtarıldı.

İlçe açıklarında tekneyle balık avlayan Yüksel Kaya'nın oltasına, çuvala dolanan caretta caretta takıldı. Kaya, nesli tehlike altındaki caretta carettayı teknesine aldıktan sonra çuvalı kesti. Kaplumbağayı kurtaran Kaya daha sonra yeniden denize bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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