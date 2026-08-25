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Jandarmadan Patara Plajı'nda Deniz Kaplumbağaları İçin Denetim

Jandarmadan Patara Plajı'nda Deniz Kaplumbağaları İçin Denetim
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını korumak amacıyla Kaş'taki Patara Plajı'nda kontrol ve denetim gerçekleştirdi. Sahildeki vatandaşlara, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik genelge hakkında bilgilendirme yapılarak yuvalama alanlarına duyarlı olmaları istendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuva alanlarının kontrolü yapılarak, sahilde bulunan vatandaşlar bilgilendirildi.

Nesli tehlike altındaki türlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaş ilçesi Patara Plajı'nda, iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) yuvalama ihtimali bulunan alanlarda Jandarma personelince kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince sahil kısmında bulunan vatandaşlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Deniz Kaplumbağalarının Korunması" konulu genelgesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının korunması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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