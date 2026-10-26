Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de 4 caretta caretta tedavi sonrası denize bırakıldı, DEKAMER toplamı 408 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de 4 caretta caretta tedavi sonrası denize bırakıldı, DEKAMER toplamı 408 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de farklı tarihlerde yaralı bulunan 4 caretta caretta, DEKAMER'deki tedavi ve rehabilitasyonun ardından Selçuk'ta denize bırakıldı. Bu salımlarla DEKAMER'de tedavi edilerek doğaya kavuşturulan deniz kaplumbağası sayısının 408'e ulaştığı belirtildi.

İzmir'de yaralı olarak bulunan 4 caretta caretta tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından denize bırakıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, İzmir'de farklı tarihlerde yaralı halde bulunan 4 caretta carettanın Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

Helios, Zafer, Efes ve Arda adı verilen deniz kaplumbağaları yeniden doğal yaşamlarına kavuşmaları amacıyla Selçuk ilçesindeki Pamucak Segaş Plajı'na getirildi.

Kaplumbağalar burada düzenlenen etkinlikle denize bırakıldı.

Bu salımlarla birlikte, DEKAMER'de tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturulan deniz kaplumbağalarının sayısının 408'e ulaştığı belirtildi.

Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdür Yardımcısı Egemen İşcan, İzmir DKMP Şube Müdürü Süleyman Pınar ve EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de katıldı.

Kaynak: AA
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Batman Sason'da 7 gündür haber alınamayan Milli Eğitim personeli evinde ölü bulundu

Milli Eğitim camiasını yıkan ölüm! 1 haftadır haber alınamıyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı

Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak

Derbi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı
Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı

Korkunç kazada akılalmaz olay! Kopan bacağı araca saplandı