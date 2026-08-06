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Marmaris'te tedavi edilen caretta caretta 'Kaan-19' doğaya salındı

Marmaris'te tedavi edilen caretta caretta 'Kaan-19' doğaya salındı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl yaralı bulunan caretta caretta 'Kaan-19', DEKAMER'deki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Ayrıca, 2025 yuvalama sezonunda yengeç yuvalarına sıkışarak yaralanan güçsüz yavru kaplumbağalar da tedavi edilerek denize kavuşturuldu. DEKAMER yetkilileri, deniz canlılarını tehdit eden misina ve atıklara karşı vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde, geçen yıl yaralı halde bulunan ve 'Kaan-19' ismi verilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tamamlanan tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Marmaris Okluk Koyu'ndan geçen yıl DEKAMER'e getirilen caretta caretta Kaan-19'un sağ ön yüzgecine dolanan misina nedeniyle derin kesikler oluştuğu belirlendi. Uzman ekip tarafından yürütülen uzun süreli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan deniz kaplumbağası, ait olduğu maviliklere uğurlandı.

Öte yandan, arazi ekipleri tarafından 2025 yuvalama sezonunda kumsaldaki yengeç yuvalarına sıkışarak yaralanan ve bu sezon gece izleme çalışmaları sırasında denize ulaşamadığı tespit edilen güçsüz yavru deniz kaplumbağaları da merkezde tedavi altına alındı. Rehabilitasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan yavru kaplumbağalar da sağlıklı şekilde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

DEKAMER yetkilileri, her deniz kaplumbağasının yeniden özgürlüğüne kavuşmasının doğanın korunmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtip, deniz canlılarının yaşamını tehdit eden misina ve diğer atıkların doğaya bırakılmaması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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