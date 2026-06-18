Haberler

Antalya'da olta iğnesi yutan caretta caretta tedavi altına alındı

Antalya'da olta iğnesi yutan caretta caretta tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde olta iğnesi yutan caretta caretta, DEKAFOK ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Cerrahi operasyonla iğnesi çıkarılan kaplumbağaya 'Derin' adı verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde olta iğnesi yutarak yaralanan caretta caretta tedavi altına alındı.

Sorgun Sahili açıklarında denizde yaralı bir caretta caretta bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından tekneye alınarak karaya çıkarılan caretta carettanın yapılan kontrolde olta iğnesi yuttuğu belirlendi.

Cerrahi operasyonla olta iğnesi çıkarılan caretta caretta tedavi altına alındı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Taşkavak, yaptığı açıklamada, duyarlı bir balıkçı sayesinde caretta carettanın bulunduğunu ifade etti.

Kaplumbağaya ihbar eden balıkçının kızının adı olan "Derin" ismini verdiklerini belirten Taşkavak, caretta carettanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden denize salınacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

Hem Fener'in hem de G.Saray'ın yıldızlarını transfer ediyor
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi

Eski CHP'li bakanın damadıydı; şimdi yeni aşkıyla gündemde

Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz